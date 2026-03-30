«Disco rosso in trasferta nella prima di post-season per l’Amaro Dhelios.

Prevale il fattore campo, vince la Sprovieri Volley Corigliano rispettando i pronostici.

25 a 16, 18 a 25,25 a 18 e 25 a 14 il computo dei set.

Gli amaranto, sono riusciti ad imporre il proprio gioco solo nel secondo set.

Ha battuto bene la formazione locale, imponendo agli ospiti tante ricezioni lontano dalla rete.

Tanti i break determinanti per Corigliano, ottimo nel gioco sull’opposto.

La sfida, è programmata al meglio delle due gare su tre.

Sabato 11 aprile alle ore 17 al Palaboccioni, servirà tutto il tifo amaranto per provare a trascinare i ragazzi di Mister Roberto Daquino».