La corsa verso la Serie B entra nella sua fase più delicata. La Puliservice Volley Reggio Calabria torna in campo per il return match dei quarti di finale dei playoff di Serie C femminile, con l’obiettivo di chiudere i conti e staccare il pass per la semifinale.

Dopo il netto 0-3 conquistato in gara uno, le amaranto affronteranno la Magna Graecia Catanzaro sabato alle ore 19 al PalaBoccioni, questa volta davanti al pubblico di casa. Un vantaggio importante, ma che non lascia spazio a cali di tensione.

Alla vigilia del match, a fare il punto è il tecnico Luciano Azzarà, che analizza la prestazione dell’andata e guarda alla sfida di ritorno con equilibrio.

«La gara col Catanzaro era una partita che sapevamo essere alla nostra portata – spiega –. Abbiamo avuto un inizio un pochettino balbettante, forse anche per le dimensioni della palestra, ma poi siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco e a fare una buona prestazione».

Un successo che ha indirizzato il doppio confronto, ma che non cambia l’approccio in vista della seconda sfida. «Anche questa in casa nostra sarà una partita che dovremo provare a condurre – prosegue Azzarà –. Proveremo a fare qualcosina di nuovo e a testare ancora di più il nostro ritmo gara».

Con i playoff ormai nel vivo, cresce anche il peso delle aspettative. «Sono sfide lunghe – sottolinea –. Speriamo che continui ad andare tutto bene come adesso. Ci sono buone prospettive e puntiamo ad arrivare il più possibile in fondo».

La direzione è tracciata: concentrazione e continuità per trasformare il vantaggio dell’andata in qualificazione. Al PalaBoccioni servirà una prestazione solida per evitare sorprese e continuare a inseguire l’obiettivo promozione.