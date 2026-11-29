Puliservice Volley, il nuovo tecnico Andrea Neri: «Vittoria nel derby primo passo importante. Ripartiamo dal lavoro e dalle certezze»

Prima uscita, prima vittoria. Andrea Neri, nuovo tecnico della Puliservice Volley, si presenta ai microfoni con il sorriso di chi ha iniziato col piede giusto, ma anche con la lucidità di chi sa che la strada è ancora lunga. Il successo nel derby dello Stretto vale tre punti pesanti e, soprattutto, tanto morale.

«Come inizio non c’è davvero male, è un piccolo primo passo molto importante e una vittoria significativa nel derby dello Stretto», esordisce Neri. «Ovviamente a loro mancava una giocatrice importantissima, però era importante partire col piede giusto. Era importante capire intanto quali erano le piccole difficoltà e cominciare a superarle piano piano, come hanno fatto fondamentalmente in un derby salvezza. E quando lo vinci e conquisti tre punti sai benissimo che le classifiche si muovono molto bene».

«Si deve ripartire dalle certezze, si deve ripartire dall’ordine, si deve ripartire dal lavoro e da qualche piccola défaillance che abbiamo. Anche perché sappiamo tutti che c’è qualche piccolo gap rispetto alle altre squadre: lavorando e con applicazione si può raggiungere qualcosa».

Uno sguardo anche al contesto del campionato: «È tostissimo, abbastanza visto da qua sotto è ancora più tosto».

Il mondo amaranto? «Anche se io nell’ultimo anno non seguivo molto, seguivo molto da lontano, che la Pallavolo Reggio Calabria sia tornata a un livello bello, importante, che la gente capisca che ci siano altri sport e che sono anche belli da vedere come la pallavolo e come avviene al PalaCalafiore riempiendolo con cifre importantissime».