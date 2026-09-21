Nata a Reggio Calabria il 25 luglio 2008, Dascola è un prospetto di assoluto rilievo nel panorama pallavolistico nazionale. Nonostante la giovane età, vanta già un curriculum ricco di esperienze significative, maturate sia in campo nazionale che internazionale, che l'hanno consacrata come una delle promesse più interessanti del movimento italiano.

L'atleta, che gioca nel ruolo di banda, misura 181 centimetri per 60 chilogrammi di peso, con un salto in attacco di 297 centimetri e un salto a muro di 285 centimetri. Numeri che parlano di una giocatrice fisicamente predisposta e tecnicamente completa, in grado di incidere con potenza e precisione in entrambe le fasi di gioco.

Dascola racconta le sue prime impressioni su questo nuovo anno agonistico: «Sta andando tutto bene. Gli allenamenti per ora sono più sulla parte fisica, quindi magari un po' più stancanti, faticosi, ma perché è inizio anno, quindi ci sta. Siamo pronte anche per prepararci a delle partite molto faticose che ci saranno quest'anno, però sta andando molto bene».

Il ritorno a Reggio Calabria rappresenta per lei un momento speciale: «È bello tornare, è bello giocare per la tua città, è bello tornare a casa con la famiglia e creare anche una nuova famiglia all'interno della palestra, soprattutto».

Prima di questo ritorno, Dascola ha vissuto un'esperienza importante lontano da casa: «A Venezia è andata molto bene, è stata un'esperienza diversa in un ambiente completamente diverso da quello in cui ero abituata. Persone nuove, caratteri diversi. È stata un'esperienza da fare, di cui sono molto fiera, soprattutto di aver avuto questa possibilità, e ne sono molto felice».

Sul gruppo che si sta formando in casa Puliservice, la banda reggina non ha dubbi: «Siamo un gruppo molto giovane, abbiamo metà squadra under, quindi abbiamo molto di cui imparare, soprattutto dalle ragazze più grandi che hanno molta più esperienza di noi e ci aiuteranno a crescere sia a livello tecnico all'interno del campo, ma anche fuori, per renderci più mature. È un gruppo pronto a crescere, secondo me».

Il direttore sportivo Pellegrino ha recentemente elogiato la competitività della formazione under 19. Dascola conferma: «Siamo ragazze che negli anni ci siamo conosciute, siamo molte della città, quindi ci conosciamo, abbiamo giocato sia contro che insieme. Vogliamo portare belle soddisfazioni anche nella parte under della squadra e ce lo auguriamo».

Sul rapporto con lo staff tecnico: «Con il mister Azzarà e tutto lo staff tecnico va molto bene, mi sto trovando molto bene. C'è molta disponibilità, soprattutto se si ha qualche bisogno non ci sono problemi per aiutarci. Sono pronti a spiegare, a insegnare, molto aperti: questa cosa mi fa molto piacere».

Dascola ha parlato anche del fenomeno che ruota attorno al mondo amaranto, con la prima squadra maschile, la Domotek, che sta diventando una sorta di fenomeno sociale: «Ho sentito parlare, ovviamente. Sfortunatamente non sono ancora riuscita a guardare nessuna partita, né della maschile né della femminile. Speriamo quest'anno di rimediare e guardare qualche partita di alto livello».