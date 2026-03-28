«Prima di post-season in casa per la Puliservice di Mister Franco Giglietta. Alle ore 19,30, orario inedito per le amaranto. Dopo il tonico 0-3 ottenuto al PalaGallo di Catanzaro, le amaranto chiedono l’aiuto del pubblico per riscaldare tifo e seguito verso la fase clou del campionato. Gara due di Playoff, “secca” contro la Magna Graecia Catanzaro.

Pronostici – si legge nella nosta stampa – totalmente per Capitan Suelen Oliveira e compagne.

Occorre, comunque ricordare la formula: in caso di ribaltamento al cento per cento del risultato dell’andata si volgerà verso il Golden Set.

Formula che cambierà, invece, dal turno successivo, con le canoniche due gare su tre.

In caso di successo, sarà, probabilmente sfida contro l’Avolio di Castrovillari che ha vinto 3-0 la prima sfida contro Campo Calabro.

Lo staff tecnico amaranto, ha qualche acciaccata e proverà, in caso di pronostici rispettati, nel far ruotare al meglio le giocatrici e far riposare chi ha speso di più, fino al momento.

Dopo aver giocato le Finals al Palacalafiore, casa della Domotek Volley (locomotiva del progetto Sport Specialisti che giocherà gara due di finale Playoff al Palacalafiore alle ore 18 di domenica contro la Conad Reggio Emilia), ritornerà nella abituale sede pallavolistica, il Palaboccioni».