Il team di Mister Giglietta conquista il quarto di finale contro Gts Avolio Nova Volley con una prova corale convincente
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FORTUNATO SERRANO'
Pronostici rispettati. La Puliservice Reggio Calabria passa il turno, vince 3 a 0, fa il bis rispetto alla gara di andata ed ottiene il passaggio del turno.
Battuta in scioltezza la Sporting Magna Graecia.
25 a 7,25 a 14 e 25 a 17 i parziali.
A riposo la forte centrale Martina Salvatore.
Prosegue molto bene l’inserimento di Ilenia Buonfiglio ma è il gruppo a convincere, pallone dopo pallone.
Il team di Mister Giglietta, accede, con forza al quarto di finale dove affronterà l’imprevedibile Gts Avolio Nova Volley di Castrovillari.
Tutto in una settimana: infrasettimanale al Palafilpo mercoledì 31 marzo 2026 e return match l’undici aprile.
Anche nel quarto di finale si proseguirà con la formula di due gare ed eventuale Golden Set in caso di parità.