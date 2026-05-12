L’atleta: «È una squadra molto attrezzata. Ha due posti quattro forti e completi, ha un palleggiatore esperto. Una palleggiatrice esperta, e ha due centrali alti. Insomma, è una squadra completa. Ma noi non siamo da meno. Sono sicura che ce la giocheremo»

«Siamo pronti, siamo prontissimi per questa sfida di finale che si ripropone». Parola di Federica Perri, giocatrice della Puliservice Reggio Calabria, che non usa mezzi termini per presentare l’attesissima sfida decisiva contro Rossano.

A pochi giorni dal primo match decisivo, l’atleta ha condiviso le sensazioni del gruppo, riavvolgendo il nastro di una stagione intensissima. «Sembra ieri che si giocava al Palacalafiore – ricorda Federica Perri – ed eccoci di nuovo pronte per il rematch contro Rossano».

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale alla finale di Coppa Italia (di Coppa Calabria, ndr), un match che ha lasciato l’amaro in bocca alle reggine. Proprio da lì, però, si riparte. «Lo abbiamo visto nella finale di Coppa – analizza Perri – siamo andate molto in difficoltà, però ce la siamo giocata. È da lì che ripartiremo, dalle cose positive che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato ancora. Nel frattempo c’è stato l’arrivo di Ilenia Buonfiglio che sicuramente ci ha dato e ci darà una gran mano».

Un innesto importante, destinato a fare la differenza in una serie che quest’anno, a differenza della “secca” di Coppa, si giocherà al meglio delle tre gare. «Il fatto di giocare tre partite – sottolinea la pallavolista – potrà aiutarci».

L’entusiasmo intorno alla squadra è palpabile, come già visto a Lamezia. «I tifosi di tutto il network scalpitano per venire a tifare anche per noi – racconta Perri – e finalmente sarà così. Ci sarà magari un bandierone pronto ad esaltarci. Siamo contenti di avere un seguito, un pubblico. Vi aspettiamo numerosi perché abbiamo bisogno anche di questo».

Chi si fosse perso la finale di Coppa Calabria, però, potrebbe chiedersi che squadra sia Rossano. Federica Perri la descrive così: «È una squadra molto attrezzata. Ha due posti quattro forti e completi, ha un palleggiatore esperto. Una palleggiatrice esperta, e ha due centrali alti. Insomma, è una squadra completa. Ma noi non siamo da meno. Sono sicura che ce la giocheremo».

La Puliservice ha già centrato il primo traguardo della stagione. «Abbiamo iniziato questo campionato, giocato tutta la prima parte e tutta la seconda parte per poi alla fine giocarci queste tre partite – spiega Perri – perché era questo l’obiettivo iniziale. Siamo contente di esserci arrivate. Il primo obiettivo è stato raggiunto: giocare questa finale. Poi vincerla sarà il secondo obiettivo. Non sarà semplice, sarà il campo a parlare. Non era facile vincere lì contro un avversario tosto – ammette Perri – e tra l’altro siamo andate a giocare senza Martina Salvatore, influenzata. Ludmilla Nava l’ha sostituita egregiamente, ma di questo non avevamo dubbi: siamo tante atlete e tutte a disposizione. Ognuna di noi può dare tanto a questa squadra. Siamo andate a Lamezia con in mente un solo risultato – conclude con un sorriso – e ce lo siamo portato a casa».