La Puliservice Reggio Calabria non si ferma più. Nella semifinale play-off di Serie C, la squadra del network amaranto ha conquistato una vittoria fondamentale per 3-0 contro l'Arpaia Lamezia , portandosi sull'1-0 nella serie. Al termine del match, a commentare il successo è stata la new entry Ilenia Buonfiglio, volto nuovo del club reggino, che ha parlato di gara, futuro e spirito di famiglia.

«È stata una gara abbastanza determinata – ha esordito Buonfiglio – e l'abbiamo preparata bene. Mister Franco Giglietta ci ha preparati comunque a questa squadra: un Lamezia molto imprevedibile, con delle ottime qualità. Oggi ci siamo portati a casa tre punti. La gara di ritorno sarà anch'essa tosta – ha proseguito la pallavolista –, anche perché ricordiamoci: in Coppa Calabria, Lamezia è riuscita a far collezionare alla Puliservice l'unica sconfitta di questa stagione. Mi aspetto sicuramente un fattore campo importante – ha spiegato Buonfiglio –. Lamezia è un bel campo caldo. Di sicuro loro saranno in casa e giocheranno sicuramente meglio di come hanno giocato oggi. Noi dobbiamo fare la nostra partita. Ci aspetterà un'altra settimana importante per migliorare quello che è venuto meno oggi, ma dovremo restare concentrati e attaccare al risultato e alla prestazione. Da una semifinale all'altra – ha sorriso Ilenia –, il mio compagno Domenico Laganà? Settimana prossima anche lui inizierà le sue semifinali contro Acqui Terme dopo il trionfo anche in Supercoppa. È tutto in famiglia».

Un messaggio semplice, diretto, che sa di appartenenza. La Puliservice vola sul 1-0, ma sa bene che la vera battaglia si giocherà tra pochi giorni, nel calore del campo lametino. Con la consapevolezza di chi ha già dimostrato di saper vincere, ma anche di chi non ha dimenticato l'unica caduta della stagione. La rivincita è appena cominciata.