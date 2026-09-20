Dopo aver scritto pagine indelebili nella storia del volley reggino, calabrese e italiano con la Domotek Volley , all'interno dello staff guidato da Antonio Polimeni, Mirko Munafò si mette in gioco con coraggio e orgoglio. Il giovane allenatore siciliano, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, è ufficialmente il nuovo Assistant Coach della Puliservice Volley, formazione che milita in Serie B2 femminile . Un nuovo entusiasmante capitolonte per un tecnico che ha fatto della crescita costante e dello spirito di sacrificio i suoi tratti distintivi.

Munafò è stato un tassello fondamentale della Domotek di Mister Antonio Polimeni, la squadra che ha letteralmente vinto tutto: volo in A2, Coppa Italia e Supercoppa. Il suo ruolo di scoutman e collaboratore tecnico si è rivelato cruciale, non solo per l'analisi tattica e il lavoro sui dati, ma anche per la crescita complessiva del progetto tecnico. Un impegno che non si è limitato alla prima squadra: Munafò è stato un faro dei progetti giovanili amaranto, lavorando in sinergia con la Gia.re. di Melito Porto Salvo.

Ora, per lui si apre una nuova avventura nel mondo del volley rosa. «È un inizio difficile più per me che per loro – racconta con sincerità – perché dopo 5 anni passare in un mondo femminile non è semplice. Però le ragazze stanno andando bene, stanno lavorando sodo e ci stiamo divertendo tanto».



Munafò ha tracciato un primo bilancio del nuovo gruppo che si trova a guidare al fianco di Luciano Azzarà, che ricoprirà il ruolo di capo allenatore. «È un roster molto giovane, con tantissimi margini di miglioramento – spiega – e le ragazze un po' più esperte già da adesso stanno spingendo le giovani. Stiamo crescendo di continuo, sempre meglio».



Il rapporto con Luciano è già solido: «Abbiamo un ottimo rapporto, ci sentiamo giornalmente. Questo fa sì che il rapporto migliore a vista d'occhio. Abbiamo fortunatamente le idee chiare in comune su tutti gli aspetti tecnico-tattici e quindi stiamo lavorando bene. Adesso continueremo su questa strada».



Munafò è siciliano, anche se da tempo vive in Calabria. E il prossimo campionato di Serie B2 avrà un sapore particolare femminile: «Tranne per tre squadre, sono tutte dell'isola. Sarà un campionato dove mi sentirò, tra virgolette, a casa – sorride –. Sarà molto lungo, ci sono squadre molto ben attrezzate, ma noi siamo pronti. Non ci faremo trovare impreparati e vedremo quello che succederà».



La Puliservice Volley condivide gli spazi al Palacalafiore con la formazione maschile, un'occasione di confronto e crescita. «Bello condividere il campo con la maschile – commenta Munafò – forse per me un po' meno perché rischi di fare doppio lavoro a un certo punto-scherza. Oggi è stata un'occasione da ricordare. L'assenza del corso di aggiornamento degli altri assistenti ci ha portato ad aiutarci a vicenda: facciamo parte tutti della stessa famiglia e una mano ce la siamo dati».