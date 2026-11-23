Momento di riflessione, avaro di risultati per le amaranto. Sabato 28 novembre alle ore 15 il derby dello Stretto contro Messina Volley
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FORTUNATO SERRANO'
Dopo un inizio incoraggiante di campionato, le amaranto non riescono a sbloccarsi e asrriva la sconfitta a Santa Teresa di Riva.
3-0 per l’Edilizia Futura che vince 25 a 16,25-21 e 25-18.
Piccoli segnali di ripresa per un gruppo che, oggi più che mai dovrà palesarsi tale per combattere le difficoltà subite dopo il salto di categoria estivo.
Momenti di ripresa, avvenuti specialmente nel secondo set, il migliore dei tre giocati in terra isolana.
Settimana importantissima quella che si va ad aprire: servirà resettare mentalmente il momento, ripartire dagli errori, farne tesoro e dare il massimo.
Sabato 28 novembre alle ore 15, si cambia campo ed orario.
Le amaranto dovranno mostrare il giusto atteggiamento e provare a rialzarsi cercando il sorpasso contro Messina Volley all’interno di un avvincente derby dello stretto.