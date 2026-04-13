Si chiudono con risultati di rilievo le gare di qualificazione per il campionato italiano per la Dekaju Kombat di Reggio Calabria, protagonista con i suoi atleti sia nelle qualificazioni sia in Coppa Italia.

A guidare il gruppo è Filippo Rosace, che grazie a un terzo posto conquista l’accesso ai campionati italiani in programma a maggio 2026, centrando un obiettivo importante nel percorso stagionale.

Ma i risultati non si fermano qui. La squadra reggina si è distinta anche in Coppa Italia, portando a casa cinque medaglie su sei atleti partecipanti: oro per Gabriel Chilá, argento per Giorgia Aquilone, Aurora Versace, Felicia Germolè e Denis Rosace, mentre Gaia Zacconi ha conquistato il bronzo.

Un bottino significativo, soprattutto considerando che per molti di loro si trattava della prima esperienza a livello nazionale. Un banco di prova superato con determinazione e spirito competitivo, che conferma la crescita del gruppo.

Dalla società emerge soddisfazione per i risultati ottenuti, ma anche la consapevolezza che il lavoro continua. L’obiettivo è tornare in palestra con ancora più motivazione, lavorare sui dettagli e proseguire un percorso che punta a consolidare questi traguardi e a guardare con ambizione ai prossimi appuntamenti.