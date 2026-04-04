Dodici squadre da Europa e USA si sfidano dal 9 al 12 aprile tra PalaCalafiore e Palestra Piero Viola Modena

Dal 9 al 12 aprile 2026 la città di Reggio Calabria ospiterà la EYBL Superfinal Under 20, la fase finale della European Youth Basketball League, uno degli eventi più prestigiosi del basket giovanile europeo.

Le 12 squadre, provenienti da tutta Europa e dagli Stati Uniti, si affronteranno al PalaCalafiore e alla Palestra Piero Viola Modena per contendersi il titolo continentale di categoria.

L’evento rappresenta un’importante occasione di visibilità internazionale per la Calabria, che diventerà per quattro giorni il palcoscenico del talento under 20 europeo.

Ecco l’elenco completo delle formazioni qualificate alla EYBL Superfinal 2026:

Myerscough Basketball Academy (Inghilterra)

SBK Junior Levice (Slovacchia)

Reinar Halliku Basketball Academy / TSA (Estonia)

BVBS Valmeira (Lettonia)

BC Prievidza Academy (Slovacchia)

The Sheffield College (Inghilterra)

Hot Pepper Heat (Paesi Bassi)

Stockholm Nordvast (Svezia)

Rustavi (Georgia)

Vis Basket Reggio Calabria (Italia) – squadra di casa

IBA – International Basketball Academy (Italia)

Rens udt USA (Stati Uniti)

Tra le formazioni italiane spicca con particolare rilievo l’IBA – International Basketball Academy, fondata e diretta da Teoman Alibegović, leggenda del basket europeo, ex giocatore di alto livello e punto di riferimento nel panorama giovanile italiano e internazionale. La presenza di Teoman Alibegović e della sua Academy aggiunge un valore tecnico e simbolico unico all’evento, confermando il ruolo di primo piano che l’Italia e Reggio Calabria avranno in questa Superfinal.

Le 12 squadre arriveranno a Reggio Calabria dopo aver superato le tappe della regular season e delle fasi di qualificazione della EYBL, portando sul parquet talento, fisicità e prospettive internazionali.

L’evento è organizzato da Vis Basket Reggio Calabria in collaborazione con Città Metropolitana, il Comune di Reggio Calabria e Halley. Oltre al puro aspetto agonistico, la Superfinal prevede iniziative di promozione turistica e di valorizzazione del territorio calabrese.

Il conto alla rovescia è iniziato: dal 9 al 12 aprile Reggio Calabria sarà il cuore pulsante del basket giovanile europeo.