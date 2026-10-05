La giovane centrale classe 2009 è pronta a dare il massimo con la maglia della Puliservice Volley Reggio Calabria. «Lo staff è disponibile, il gruppo è unito. Mi aspetto un campionato di crescita e lotta»

Un innesto in prospettiva per la società reggina, che continua a puntare sulla valorizzazione dei giovani talenti del territorio.

Nonostante la giovane età, Alvaro ha già maturato diverse esperienze nei campionati giovanili e seniores. Il suo percorso pallavolistico è iniziato nel 2023 con la società Raffaele Battaglia, dove ha disputato due stagioni tra Under 16 e Seconda Divisione. Successivamente è passata alla Sportspecialist, vestendo la maglia amaranto nei campionati Under 16 e Prima Divisione. Ora per Rebecca arriva il salto nella prima squadra della Puliservice e l’opportunità di confrontarsi con il campionato di Serie B.



«Credo che questo cambiamento sia fondamentale per la mia crescita e cercherò di sfruttare tutti i momenti, tutti i giorni, tutti gli allenamenti per poter crescere e senza sprecare un secondo. Sono molto grata di aver fatto questo passaggio e spero di riuscire a dare il massimo».



«Il gruppo mi sembra abbastanza unito, mentre a livello tecnico ci sono comunque delle ragazze molto preparate che cercheranno sicuramente di dare il massimo».



«Lo staff tecnico è molto disponibile e infatti sin da subito mi sono trovata benissimo, senza alcun problema. Sono tutti disponibili ad aiutarmi quando ho bisogno e sono molto contenta di questo perché non è scontato».



«Mi aspetto un campionato ricco di cambiamenti, soprattutto un campionato di crescita, essendo anche un nuovo gruppo e essendo per me un salto molto molto grande che non mi sarei aspettata di fare. Sono molto grata e mi aspetto anche una squadra pronta a lottare per poter vincere».