Dopo la solida vittoria al PalaCalafiore, la Redel Reggio Calabria si prepara ad affrontare un trittico di partite che profuma già di postseason. Coach Giulio Cadeo ha fatto il punto della situazione a pochi giorni dalla delicata trasferta di Monopoli.

«Abbiamo avuto settimane non facili con questo virus che ha debellato più di metà squadra, qualche infortunio. Non abbiamo avuto la continuità di stare in palestra insieme. Ecco, questo ci manca. Io credo che queste tre partite possano essere utili per cominciare ad assaporare il clima playoff. Poi dal 27 in poi si cancella tutto: sconfitte, vittorie, polemiche. Iniziano i playoff, e lì conta il momento. Paradossalmente, perdendo un giocatore come Mastroianni (e se n’è andato anche Savoldelli), ha più quadratura. I ruoli sono quelli, i compiti sono quelli, c’è meno da pensare. Monopoli è una squadra fisica, molto fisica, con otto giocatori importanti, tutti pericolosi in attacco. Il potenziale è intatto. Adesso ci possono essere solo un tipo di occhi. Arrivato a questo punto, manca un mese e mezzo e finisce tutto. In questo mese e mezzo bisogna dare tutto. Grande determinazione e giocare di squadra, sia in attacco che in difesa. Questo è quello che dobbiamo fare».