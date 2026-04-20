La Redel Reggio Calabria si regala la terza vittoria di fila, rispettando il pronostico contro l’Adria Bari. Strappo deciso nel punteggio da parte dei reggini che già nel secondo periodo instradano il match sui binari giusti.

Doppie cifre per sei elementi, Laganà (doppia-doppia), Fernandez, Marangon, Clark, Fiusco, Maresca, ma c’è gioia anche per il giovane Calogero che firma il suo nome sul tabellino. Benissimo anche il rientrante Marini (out per infortunio Laquintana ed Agbortabi) così come Zampa.

Si chiude dunque con una vittoria l’ultimo match casalingo della regular season dei reggini che per la prima volta in stagione toccano e superano quota 100. Testa adesso al derby di Catanzaro che anticiperà i play-off; a proposito: sulla griglia ancora tanta incertezza per conoscere la prossima avversaria di Maresca e soci. L’ultima giornata sarà quella decisiva.

La gara si apre con le triple di Maresca e a Marini, che fanno seguito a una bella entrata di Zampa. Maresca aiuta a rimbalzo, ma è gravato da due falli che costringono al cambio (per Fiusco). Bene ancora Laganà e Marini, ma dall’altra parte Grassi e Garcia rispondono colpo su colpo. Marini allora conferma il suo buon avvio di gara, segna canestri importanti e il parziale è rafforzato dalla bella tripla di Clark. Si va al primo intervallo sul 28-19.

Viola che cerca di allungare, difendendo bene e partendo forte in contropiede. Triple di Clark che entusiasmano e danno stabilità al vantaggio reggino, mentre Marangon fa la voce grossa sotto le plance. A 3’00” dall’intervallo, bombe di Fernandez e Clark (sono 4 per lui!) e ripartenza di Laganà per il 50-27, massimo vantaggio dei ragazzi di Cadeo. Ospiti che si affidano a Grassi (19 punti dopo i primi venti minuti), ma la scena prima dell’intervallo se la prende il capitano, ancora a segno fino a superare la doppia cifra. Si va al riposo con la Redel in controllo sul 58-39.

Il vantaggio neroarancio cresce ancora nel terzo periodo, nonostante le triple di Bari con i vari Grassi, Garcia e Vujic. Redel che mette in mostra tutta la sua forza. Marini continua a giocare bene e sembra ripresosi dal problema al ginocchio. Ed ancora Fernandez, Maresca che trovano la retina, poi Marangon (che schiacciata!), Fiusco e il “solito” Laganà firmano l’84-52.

L’ultimo quarto è pura accademia. Squadre lunghe, panchine che danno spazio a tutti gli effettivi, Rubino (15) è l’ultimo ad arrendersi per gli ospiti. Viola che chiude la sfida con quattro under sul parquet insieme a Marangon: Mazza, Paino, Viola e Calogero e come detto, quest’ultimo, mette a referto due punti per il definitivo 110-70.

Domenica appuntamento a Catanzaro, dopodiché saranno play-off ed al momento Viola ex-equo con Matera (che ha riposato) in vetta alla classifica, ma in svantaggio negli scontri diretti. Certo è che il secondo posto è aritmetico.

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA-ADRIA BARI 110-70

(28-19/58-39/84-52)

REDEL VIOLA RC: Fiusco 14, Marangon 16, Laganà 20, Fernandez 18, Zampa 4, Mazza, Marini 9, Maresca 11, Paino, Clark 16, Calogero 2, Viola. All. Cadeo.

ADRIA BARI: Talluto, Musikic, Rubino 15, Calcagni 6, Madonna, Dabo, Garcia 12, Vujic 13, Grassi 24. All. Carolillo.

ARBITRI: D’Amore e Shamsaddinlou di Messina.