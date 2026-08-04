AS Reggina 1914 comunica la composizione dello staff tecnico e medico riguardante la prima squadra.



Staff tecnico

Allenatore: Marco Marchionni.

Allenatore in seconda: Giuseppe Irrera.

Responsabile preparazione atletica: Filippo Gatto.

Preparatore atletico: Nicolò Degiorgi.

Collaboratore tecnico e match analyst: Umberto Fabiano.

Allenatore dei portieri: Massimo Di Pasquale.



Staff medico

Medico sociale e responsabile sanitario: Pasquale Favasuli.

Fisioterapisti: Antonio Costa, Emiliano D’Angelis.