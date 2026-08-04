AS Reggina 1914 comunica la composizione dello staff tecnico e medico riguardante la prima squadra.

Staff tecnico
Allenatore: Marco Marchionni.
Allenatore in seconda: Giuseppe Irrera.
Responsabile preparazione atletica: Filippo Gatto.
Preparatore atletico: Nicolò Degiorgi.
Collaboratore tecnico e match analyst: Umberto Fabiano.
Allenatore dei portieri: Massimo Di Pasquale.

Staff medico
Medico sociale e responsabile sanitario: Pasquale Favasuli.
Fisioterapisti: Antonio Costa, Emiliano D’Angelis.