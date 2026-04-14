Un gruppo di imprenditori reggini sarebbe interessato al club, ma non arrivano conferme ufficiali e resta il clima di totale incertezza attorno alla società amaranto

C’è un momento, nelle stagioni difficili, in cui il silenzio smette di essere una scelta strategica e si trasforma in un boomerang. La Reggina oggi sembra trovarsi esattamente in quel punto.

Dallo 0-0 contro il Gela di domenica sera, la società ha nuovamente imboccato la strada del silenzio stampa. Una decisione già adottata in passato e che, ancora una volta, non sta producendo gli effetti sperati. Perché in un clima già fragile, il silenzio non protegge: amplifica dubbi e tensioni.

Nel mezzo è arrivata la smentita ufficiale firmata dal patron Antonino Ballarino e dal presidente Virgilio Minniti su un loro possibile disimpegno. Toni netti, senza aperture. Ma è rimasta una voce isolata, non accompagnata da spiegazioni più ampie o da un confronto pubblico capace di fare chiarezza.

E come se non bastasse, a poche ore dal match, anche un segnale interno ha contribuito ad aumentare l’incertezza: Antonio Cormaci, club manager amaranto, ha pubblicato una storia su Instagram che lasciava intendere un possibile passo indietro dal ruolo. Un messaggio che ha inevitabilmente alimentato interrogativi, rimasti però senza risposta. Anche in questo caso, nessuna presa di posizione ufficiale da parte del club.

Così, la domanda resta sospesa: cosa sta realmente succedendo?

Il nodo non è più distinguere tra voci e smentite, ma prendere atto di una difficoltà evidente nel gestire la comunicazione. Ogni silenzio crea un vuoto, e quel vuoto viene puntualmente riempito da indiscrezioni e percezioni difficili poi da correggere. Il risultato è una narrazione frammentata, incoerente, che finisce per minare la credibilità della società.

Intanto, il campo continua a raccontare una storia che non aiuta.

La gara di Gela è stata l’ennesima fotografia di una stagione senza continuità: una squadra poco incisiva, incapace di affondare nei momenti decisivi. Una sensazione già vista, già vissuta. E oggi il dato più evidente è anche il più pesante: la Reggina è a un passo dal non vincere un campionato dilettantistico in cui sarebbero bastati meno di 70 punti per chiudere al primo posto.

Non è solo un’occasione sfumata, ma il riflesso di un limite più profondo: discontinuità, fragilità mentale e assenza di identità. Una squadra che non è mai riuscita a prendere davvero il controllo del proprio percorso.

Ora arriva un passaggio delicato, forse non decisivo per la classifica, ma molto significativo per il clima che si respira attorno alla squadra.

Domani alle ore 15 gli amaranto torneranno in campo contro l’Enna. Ma più della partita, a colpire potrebbe essere l’atmosfera sugli spalti. Il rischio concreto è quello di una presenza di pubblico ai minimi storici, segno di una frattura sempre più evidente tra squadra e città.

La distanza si percepisce. Non è solo una questione di risultati, ma di fiducia. Di mancanza di chiarezza, di riferimenti, di una direzione riconoscibile. E in una piazza come Reggio Calabria, questo pesa.

Nel frattempo, sullo sfondo, circolano indiscrezioni su un possibile interesse da parte di un gruppo di imprenditori reggini molto vicine alla società. Un primo contatto ci sarebbe stato, ma senza sviluppi concreti e soprattutto senza conferme ufficiali dal club. Un altro elemento che contribuisce ad alimentare l’incertezza.

E ancora una volta si torna al punto di partenza: il silenzio.

Perché in una fase come questa, non parlare non è più sostenibile. Non chiarisce, non rassicura, non rafforza. Al contrario, lascia spazio a una sola voce: quella del campo. E i risultati, oggi, raccontano una verità difficile da ignorare.

La Reggina non è soltanto una squadra in difficoltà. È una realtà che deve ritrovare equilibrio, identità e soprattutto una linea chiara, dentro e fuori dal campo.

Serve una presa di posizione forte, definitiva. Serve spiegare, chiarire, assumersi la responsabilità di indicare una strada. Non con interventi sporadici o smentite isolate, ma con una comunicazione coerente e continua.

Perché il rischio, altrimenti, è che questa stagione si chiuda non solo senza successi, ma senza nemmeno una spiegazione.

E per una piazza così, sarebbe la sconfitta più difficile da accettare.