La Pasqua della Reggina non è soltanto una pausa di calendario, ma una linea sottile tra ciò che è stato e ciò che potrebbe ancora essere. Una settimana anomala, vissuta da spettatrice mentre le altre correvano, ha lasciato in eredità sensazioni contrastanti: da un lato il rammarico per un’occasione persa, dall’altro la consapevolezza che nulla, aritmeticamente, è ancora deciso.

Il turno ha detto che la Nissa non intende fermarsi e che il Savoia resta agganciato alla scia. Davanti si corre forte, forse più forte del previsto. Dietro, invece, la Reggina è rimasta immobile, costretta a rimandare tutto al recupero contro l’Enna. Una partita che oggi pesa già come un bivio: vincere significherebbe accorciare, perdere terreno definitivamente vorrebbe dire ridimensionare ambizioni e prospettive.

Eppure, ridurre tutto alla matematica sarebbe un errore. Perché questa stagione ha raccontato una verità diversa: il campionato non ha un padrone assoluto, ma una serie di incompiute. E tra queste, la più evidente rischia di essere proprio quella amaranto. La squadra costruita per dominare, quella che sulla carta poteva viaggiare verso quota 80 punti, si ritrova invece a inseguire in un torneo che probabilmente si vincerà molto più in basso.

È qui che nasce il vero nodo della ripresa. Non tanto nei punti di distacco, quanto nella capacità di trasformare i rimpianti in energia. La Reggina, fino a questo momento, ha alternato picchi importanti a cadute inspiegabili. Ha avuto occasioni per scappare, per imporsi, per indirizzare il campionato. Non lo ha fatto. E ora paga quel conto.

La pausa, allora, può diventare qualcosa di più di un semplice stop. Può essere un momento di reset mentale. Perché le cinque partite che restano – recupero compreso – non lasciano spazio a calcoli: servirà un percorso netto. Vincere sempre, senza più margine di errore, e sperare che davanti qualcuno rallenti. Una combinazione difficile, ma non impossibile.

C’è anche un aspetto psicologico che pesa. Quando affronti più volte le stesse avversarie, quando le distanze si accorciano e la pressione cresce, la differenza non la fanno solo le gambe. La fanno la lucidità, la personalità, la capacità dei singoli di emergere nei momenti chiave. E fin qui, alla Reggina, è mancato proprio questo: il trascinatore continuo, l’uomo capace di cambiare l’inerzia quando le partite si complicano.

La ripresa del campionato dirà molto più della classifica. Dirà se questa squadra ha ancora la forza di crederci davvero o se resterà prigioniera dei propri rimpianti. Perché il rischio più grande non è arrivare secondi o terzi, ma farlo sapendo di aver avuto tutto per vincere.

Pasqua, in fondo, è anche il tempo della rinascita. E allora la domanda è semplice: questa Reggina vuole risorgere o accontentarsi di ciò che sarà?

Le prossime settimane daranno la risposta. E, nel calcio, a volte, basta poco per riscrivere il finale.