Ci sono vittorie che valgono tre punti e altre che possono dare una svolta a una stagione. Quella conquistata dalla Reggina contro il Sambiase può appartenere alla seconda categoria. Il 3-2 del Granillo non è soltanto il risultato di uno scontro diretto tra due squadre di vertice: è una prova di carattere, una risposta alle difficoltà e un messaggio al campionato. Gli amaranto si prendono il primato solitario dimostrando di saper vincere anche quando la partita si complica.

Il dato più significativo è la reazione della squadra di Marchionni. Il Sambiase è riuscito per due volte a ristabilire la parità, mettendo in evidenza alcune fragilità difensive, ma la Reggina non ha perso lucidità e ha trovato nuovamente la forza di portarsi avanti. Una risposta mentale importante, soprattutto in una sfida nella quale la pressione e il peso della posta in palio avrebbero potuto condizionare la prestazione.

Non tutto, però, ha funzionato. Le due reti incassate sugli sviluppi di calcio d'angolo rappresentano un campanello d'allarme. Le palle inattive possono decidere le partite e una squadra che punta alla promozione non può concedere simili opportunità con troppa facilità. Anche nella ripresa il Sambiase ha trovato spazi e occasioni, costringendo Lagonigro a interventi decisivi. Il portiere è stato tra i protagonisti del successo e ha confermato quanto sia importante avere certezze anche tra i pali.



Marchionni e il valore della sofferenza

Nel dopogara, il tecnico amaranto ha messo al centro la prestazione collettiva. Marchionni ha riconosciuto il valore del Sambiase, definendolo «una buonissima squadra, allenata bene», ma ha soprattutto apprezzato la capacità dei suoi di affrontare le difficoltà: «Volevamo dimostrare di voler arrivare fino alla fine, sofferenza compresa».

E ancora: «La squadra va solo elogiata, perché ha messo tutto quello che aveva per dare una vittoria a questa gente. Tutto si costruisce anche attraverso la sofferenza».

Parole che fotografano una partita nella quale non sono bastate le qualità tecniche. È servita determinazione, soprattutto nel finale, quando la Reggina ha dovuto proseguire in inferiorità numerica dopo il problema fisico accusato da Jallow. Proprio sull'attaccante Marchionni ha espresso il proprio dispiacere: «Vorrebbe dare tanto a questo gruppo e ora questo infortunio lo mette di nuovo fuori». Le sue condizioni saranno da valutare in vista dei prossimi impegni.

Il Granillo torna a essere un fattore

La vittoria ha avuto un'importante cornice di pubblico: i 7.047 spettatori presenti rappresentano il nuovo record stagionale al Granillo. Sugli spalti anche oltre 600 sostenitori del Sambiase, per una giornata che ha restituito alla sfida il clima delle grandi occasioni.

Un segnale significativo per la società e per la squadra. L'entusiasmo della piazza può diventare un valore aggiunto nella corsa al vertice. La risposta del pubblico dimostra che a Reggio Calabria c'è voglia di tornare a vivere una stagione da protagonisti.



Lotito conferma la fiducia nel gruppo

Anche Claudio Lotito ha sottolineato la compattezza della squadra, definendola competitiva sotto il profilo tecnico e caratteriale. Il presidente ha ribadito la volontà di puntare sull'organico attuale, senza escludere interventi qualora dovessero presentarsi necessità particolari.

«Oggi vanno rispettati tutti questi calciatori che stanno consentendo alla Reggina di essere in testa alla classifica», ha dichiarato, spiegando che eventuali valutazioni saranno condivise con il direttore sportivo Romairone.

Una linea che conferma la fiducia nei giocatori a disposizione. Resta comunque da monitorare la situazione degli infortunati e la tenuta dell'organico in un campionato lungo e impegnativo.



La vetta va difesa

La Reggina ha superato un esame importante e si è presa il primato solitario. Il successo sul Sambiase offre indicazioni positive, ma anche aspetti da correggere, a partire dalle disattenzioni sui calci piazzati. La squadra di Marchionni ha mostrato carattere e spirito di gruppo, trovando anche una risposta significativa da parte del pubblico.

Adesso gli amaranto sono chiamati a confermare sul campo le proprie ambizioni. Il 3-2 del Granillo è un segnale alle rivali: la Reggina c'è. La sfida, ora, è restare protagonista fino alla fine.