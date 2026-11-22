Una domenica da dimenticare in fretta per la Reggina, che incassa una sconfitta sul campo dell’Athletic Palermo e scivola al secondo posto in classifica. Una prova opaca sotto tutti i punti di vista, culminata in una prestazione senza tiri in porta per l’intero arco dei novanta minuti, che ha lasciato l’amaro in bocca all’ambiente e allo stesso allenatore. Nel post-partita Marco Marchionni non ha cercato alibi, prendendosi subito le colpe per il passo falso. «Oggi tutto male, mi assumo le responsabilità della sconfitta, non siamo scesi in campo, c’è poco da salvare», ha esordito il tecnico, fotografando senza giri di parole una giornata storta per i suoi.

L’allenatore ha voluto però proteggere lo spogliatoio in vista della ripresa degli allenamenti: «C’è solo da lavorare, i ragazzi devono stare sereni, la responsabilità è mia. Le scelte si rispettano, siamo stati al di sotto delle aspettative». Il nodo, secondo Marchionni, è stato soprattutto mentale: «Quando la testa non gira, a differenza di domenica scorsa, purtroppo il risultato è questo. Non sono preoccupato, oggi non è andato nulla».

Con questo ko la Reggina cede la vetta momentaneamente alla Vibonese, ma Marchionni guarda avanti senza drammi e allarga lo sguardo anche alle rivali: «Testa della classifica persa? Non c’è solo la Vibonese, in questo momento siamo secondi, bisogna lavorare per riprenderci il primo posto».

La ricetta per rialzarsi passa dal recuperare identità e leggerezza, quelle viste nelle prime giornate: «Dobbiamo tornare ad essere quelli di inizio stagione quando giocavamo spensierati. Ci sta subire qualche partita, non possiamo essere questi e non tirare in porta per un’intera gara».