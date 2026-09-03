Il centrale classe 1993, cresciuto nel settore giovanile del Milan, porta in amaranto esperienza e tre promozioni dalla Serie D alla C conquistate negli ultimi quattro anni, oltre a circa 200 presenze nei campionati professionistici

AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo per acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marco Baldan, il quale sarà regolarmente tesserato come da norme federali.

Il difensore centrale nativo di Cittadella, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan, negli ultimi quattro anni ha conquistato tre promozioni dalla D alla C, segnalandosi come punto fermo di Brindisi, Siracusa e Scafatese (con i campani, nella scorsa stagione, è arrivato anche lo scudetto di categoria).

Ad impreziosire ulteriormente lo score del classe 1993, circa duecento presenze nei campionati professionistici.

A Marco un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.