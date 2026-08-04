As Reggina 1914 rende noto che giovedì 13 agosto si svolgerà un allenamento congiunto con la Sanremese Calcio. Il test con i liguri andrà in scena allo stadio Luigi Barbieri di Pinerolo, con calcio d’inizio previsto per le ore 17:30.

Si tratterà dell’ultimo allenamento congiunto dei ragazzi di mister Marchionni, per quanto riguarda la prima fase del ritiro precampionato.