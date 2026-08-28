Si tratta del più importante e longevo torneo maschile della Calabria

Da mercoledì 19 agosto, presso il Circolo Tennis Rocco Polimeni, si disputerà il “Trofeo dello Strigile Domenico Travia - medaglia d’oro Federico Bianco”, torneo open maschile con montepremi di € 10.880,00; si tratta del più importante torneo maschile in Calabria.

107 partecipanti totali di cui 26 giocatori di classifica da 2/8 a 2/1; testa di serie n.1 Alessandro Ingarao, campione italiano di 2^ categoria per due anni di fila (2025 – 2026) e sparring partner, in diverse occasioni, di Jannik Sinner.

Il Trofeo dello Strigile, nato nel 1967 e giunto alla 41^ edizione è anche il torneo calabrese maschile con il montepremi più alto della stagione; il primo classificato, difatti, porterà a casa la considerevole somma di €.3.600, 00 circa e riceverà in dono una medaglia d’oro di 21g.(del valore di circa €.1.000) offerta dalla famiglia Bianco in ricordo del Prof. Federico.

Durante il corso del torneo vengono organizzate tutte una serie di attività accessorie attinenti principalmente all’attività sportiva ed al benessere personale; 2 su tutte i Workshop relativi all’educazione alimentare ed alla preparazione mentale degli atleti che rappresentano alcuni dei pilastri della Super School del C.T. Rocco Polimeni classificatasi, per il secondo anno consecutivo, come la prima d’Italia.

Per ciò che concerne le partite, aspettiamo tutti gli appassionati dello sport di racchetta nelle giornate di venerdì, sabato e domenica per assistere agli incontri conclusivi del torneo.

In particolare, la finale si svolgerà domenica 30 agosto e, a seguire, si terrà la cerimonia di premiazione alla presenza di tutte le più importanti cariche sportive e istituzionali.