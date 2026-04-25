Adesso l’ultimo atto: la Reggio Bic tornerà in campo domani alle ore 12, sempre al PalaCalafiore, per giocarsi il titolo contro Hannover
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FORTUNATO SERRANO'
Reggio Calabria vive una notte storica: la Reggio Bic conquista la finale di Eurocup 2, superando con autorità il Köln 99Ers con il punteggio di 64-49. Un risultato che, a inizio stagione, sembrava quasi impensabile e che invece oggi diventa realtà grazie a una prestazione straordinaria della squadra guidata da coach Antonio Cugliandro.
Davanti al pubblico del PalaCalafiore, i reggini mettono in campo cuore, intensità e qualità, confermandosi per il secondo anno consecutivo tra le prime due squadre d’Europa. Un traguardo che consacra definitivamente il valore del gruppo bianco amaranto.
L’avvio è tutto di marca reggina: è il solito Clemente ad aprire le marcature, firmando i primi quattro punti e trascinando i suoi sul 4-0. Il Köln prova a reagire, ma si scontra con una difesa solida e aggressiva. Clemente è incontenibile e realizza 11 dei primi 11 punti della squadra, mentre i tedeschi faticano a trovare continuità offensiva. Il primo quarto si chiude sul 17-9.
Nel secondo periodo la formazione ospite alza l’intensità difensiva, ma la Reggio Bic continua a macinare gioco e punti. Clemente resta il punto di riferimento offensivo, ben supportato da un ottimo Enzo Trabuchet, decisivo su entrambi i lati del campo. I reggini toccano anche il +13 grazie a una prova corale di grande livello e alla capacità di mettere in difficoltà gli avversari, spesso costretti al fallo. Si va all’intervallo lungo sul 37-25.
Al rientro in campo, la Reggio Bic amministra con maturità il vantaggio e piazza un ulteriore allungo. Il Köln tenta una timida rimonta, ma Trabuchet sale in cattedra e ristabilisce subito le distanze, riportando i suoi sul +20. Il terzo quarto si chiude sul 53-34, indirizzando definitivamente la gara.
L’ultimo periodo diventa di fatto una gestione del vantaggio per i padroni di casa. I tedeschi provano un ultimo assalto tornando fino al -13, ma coach Cugliandro gestisce le rotazioni con intelligenza, rimettendo in campo il quintetto iniziale nel momento più delicato. Ancora Clemente mette i punti della sicurezza, spegnendo ogni tentativo di rimonta. Il match si chiude sul 64-49 tra gli applausi del pubblico reggino.
Adesso l’ultimo atto: la Reggio Bic tornerà in campo domani alle ore 12, sempre al PalaCalafiore, per giocarsi il titolo contro Hannover. Un sogno che continua, con una città intera pronta a spingere i propri beniamini verso la storia.
Tabellini
Reggio Bic: Rukavisnikovs, Castro, Marcondes 27, Bundzins, Trabuchet 22, Šimonek 6, Messina, Sripirom 9, Giglio, Yeager.
All. Cugliandro
Köln 99Ers: Taghrest 4, Bergenthal 4, Akaishi 11, Akbay 4, Long 6, Kodal 11, Reier 9, Keiser.
All. Bhania
Parziali: 17-9, 20-16, 16-9, 11-15.