Ultimo atto della regular season per la Reggio Bic, che sabato alle ore 15:30 scenderà in campo tra le mura amiche del Palacalafiore per affrontare la formazione lombarda della Briantea Cantù, in una sfida che chiude ufficialmente il campionato di Serie A FIPIC.

Per i reggini si tratta di una gara che non inciderà sulla classifica finale, già definita per quanto riguarda il proprio piazzamento. Discorso diverso invece per gli ospiti, chiamati a conquistare punti preziosi per tentare l’aggancio alla Dinamo Lab e, allo stesso tempo, mantenere a distanza l’Amicacci Giulianova, diretta inseguitrice.

Nonostante l’assenza di obiettivi di classifica, la Reggio Bic non ha intenzione di fare da spettatrice. I ragazzi in bianco amaranto vogliono chiudere al meglio davanti al proprio pubblico, offrendo una prestazione intensa e combattiva contro una delle squadre più solide del campionato.

Sarà anche un pomeriggio dal forte valore simbolico: l’ultima uscita casalinga prima della parentesi europea rappresenterà un momento di festa e di saluto tra squadra e tifosi, pronti a sostenere ancora una volta il gruppo in vista del prossimo importante impegno.

Appuntamento dunque fissato per le ore 15:30 al Palacalafiore, per una sfida che, al di là della classifica, promette emozioni e spettacolo.