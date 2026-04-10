Entra nel vivo il finale di regular season per la Reggio Bic, pronta a tornare in campo sabato alle ore 16 tra le mura amiche del Palacalafiore. Un appuntamento cruciale per la formazione amaranto, chiamata a dare il massimo nelle ultime due gare per migliorare il proprio piazzamento in classifica.



I ragazzi guidati da coach Antonio Cugliandro affronteranno l’Amicacci in una sfida dal peso specifico elevato. L’obiettivo è chiaro: provare a scalare la graduatoria e superare Porto Torres, con cui attualmente si condivide la quinta posizione.



Di fronte ci sarà però un’Amicacci determinata e con ambizioni importanti. La formazione abruzzese, infatti, punta a consolidare il terzo posto in classifica e ad aumentare il distacco nei confronti del Santo Stefano, diretta inseguitrice. Le motivazioni, dunque, non mancheranno da entrambe le parti.



All’andata furono proprio gli abruzzesi ad avere la meglio, al termine di una gara intensa e combattuta. Una Reggio Bic mai doma riuscì comunque a mettere in difficoltà gli avversari fino agli ultimi minuti, lasciando aperte tutte le possibilità in vista del ritorno.



Ci sono quindi tutti i presupposti per assistere a un match equilibrato e spettacolare, in cui ogni possesso potrà fare la differenza. L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 16 al Palacalafiore, per il penultimo atto della regular season di Serie A FIPIC.