Coach Cugliandro analizza il successo in trasferta: prestazione corale, diversi giocatori in doppia cifra e ora il doppio impegno casalingo con Giulianova e Cantù.

Vittoria pesante in chiave stagione per la Reggio BIC, che torna da Treviso con due punti fondamentali e uno sguardo già proiettato al rush finale del campionato e agli impegni europei.

A sottolinearne il valore è stato il coach Cugliandro: «Una vittoria che serviva, una sorta di preambolo verso quello che sarà questo finale di stagione», ha dichiarato, evidenziando anche il sostegno dei tifosi arrivati da Reggio Calabria per accompagnare la squadra in trasferta.

La gara non era semplice, ma la formazione reggina è riuscita a gestirla con ordine e continuità, costruendo il successo attraverso una buona circolazione di palla e alte percentuali al tiro. «È stato il gruppo a fare la differenza», ha aggiunto il tecnico.

Tra i protagonisti spicca la prova di Dima Rukavisnikovs, impeccabile al tiro con il 100% dal campo, mentre Juninho ha confermato i progressi, offrendo una prestazione solida e al servizio della squadra. Determinante anche l’apporto di Baz e Trabuchet, capaci con la loro velocità di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Il dato che emerge con maggiore evidenza è però quello dell’equilibrio: diversi giocatori in doppia cifra, segnale di una squadra compatta e pronta ad affrontare le prossime sfide.

All’orizzonte ci sono ora due impegni casalinghi di alto livello al PalaCalafiore, contro Giulianova e Cantù, che diranno molto sul finale di stagione della squadra. «Siamo pronti», ha ribadito Cugliandro, definendo la vittoria di Treviso una prova di maturità.

Ma lo sguardo va anche oltre il campionato. La Reggio BIC è attesa dall’Eurocup, competizione continentale in cui lo scorso anno ha conquistato l’argento nell’Eurocup 3. Quest’anno il livello si alza e le qualificazioni si giocheranno proprio a Reggio Calabria, tra PalaCalafiore e PalaCalafiore.

Il girone della squadra reggina si disputerà interamente al PalaCalafiore, che ospiterà anche le eventuali fasi successive, fino alle finali.

Un percorso impegnativo, ma affrontato con fiducia: la crescita del gruppo, il contributo dei singoli e il sostegno del pubblico rappresentano basi solide per affrontare le prossime settimane, decisive tra campionato ed Europa.