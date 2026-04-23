Il presidente del comitato territoriale reggino: «Due figure che, con passione, competenza e spirito di appartenenza, hanno dato e continuano a dare lustro all’intero movimento pallavolistico»

«La Fipav Reggio Calabria – dichiara il presidente del comitato territoriale reggino Fipav, Mimmo Panuccio - esprime vive e sentite congratulazioni a due illustri protagonisti reggini della pallavolo nazionale, insigniti del San Giorgino d’Oro, la massima onorificenza conferita Comune di Reggio Calabria. Un riconoscimento prestigioso che celebra percorsi diversi ma profondamente legati tra loro: da un lato, il passato glorioso rappresentato da Antonino Falcone, protagonista dei grandi successi della storica Mangiatorella, simbolo di un’epoca indimenticabile della pallavolo reggina; dall’altro, il presente che guarda con fiducia al futuro, incarnato da Antonio Polimeni, recente vincitore della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana alla guida della Domotek Reggio Calabria.

Due figure che, con passione, competenza e spirito di appartenenza, hanno dato e continuano a dare lustro all’intero movimento pallavolistico, contribuendo in maniera significativa alla crescita e alla valorizzazione di questo sport sul territorio. Ad entrambi va il più sincero ringraziamento per quanto fatto e per l’impegno che continuano a profondere a beneficio della pallavolo, rappresentando un esempio autentico per le nuove generazioni e motivo di orgoglio per tutta la comunità sportiva reggina».