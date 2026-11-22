Il 2-0 firmato Marsico regala alla Vibonese il primato solitario nel Girone I. Dietro, la Reggina inciampa contro l'Athletic Palermo, mentre Sambiase, Praiatortora e Vigor Lamezia raccolgono risultati diversi ma muovono il quadro della corsa playoff e salvezza

La tredicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I) ridisegna gli equilibri ai piani altissimi della classifica e movimenta la corsa playoff. Al termine di un turno intenso, il bilancio complessivo per le cinque formazioni calabresi resta positivo, ma la notizia di copertina è il ribaltone in vetta: la Vibonese approfitta dello stop della Reggina e guarda ora tutte le avversarie dall'alto in basso.

La Vibonese vola in testa, tonfo Reggina a Palermo

L'epicentro della domenica pomeriggio era lo stadio "D'Ippolito" di Lamezia Terme, teatro del derby calabrese e scontro diretto d'alta quota tra Sambiase e Vibonese. A spuntarla sono i rossoblù, che infilano il decimo risultato utile consecutivo imponendosi per 0-2 grazie alla doppietta decisiva di Agustin Marsico — sempre più capocannoniere del torneo con 13 reti in altrettante gare e nella storia del club — dimostrando di non soffrire affatto di vertigini. Un successo che vale il primato solitario, reso possibile dal contemporaneo e clamoroso scivolone della Reggina: in casa dell'Athletic Palermo (al settimo risultato utile di fila) gli amaranto cedono 1-0, puniti alla mezz'ora della ripresa dalla rete di Francesco Bova che apre una piccola crepa nell'ambiente reggino.

Un punto a testa per Praiatortora e Vigor Lamezia

Prosegue invece il momento opaco del Praiatortora, che allunga a tre la striscia di giornate senza successi. Davanti al pubblico dello stadio "Mario Tedesco", il club tirrenico non va oltre lo 0-0 contro la Nissa: un pareggio a reti bianche che costa ai calabresi lo scivolamento appena fuori dalla griglia playoff. Scossa solo a metà, infine, per la Vigor Lamezia: i biancoverdi, impegnati sul campo del Licata per uscire da un periodo delicato, incassano lo svantaggio firmato da Marchese nella ripresa prima di trovare il definitivo 1-1 con Andreassi. Un punto prezioso per il morale, ma che rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria per il nuovo tecnico Claudio Morelli e lascia la Vigor invischiata in zona playout.

I risultati

ATL. PALERMO-REGGINA 1-0 (33' st Bova)

PRAIATORTORA-NISSA 0-0

LICATA-VIGOR LAMEZIA 1-1 (13' st Marchese, 35ì st Andreassi)

SAMBIASE-VIBONESE 0-2 (36' pt Marsico, 17' st Marsico)

La classifica

Vibonese 30

Reggina 29

Sambiase 26

Avola 23

Igea Virtus 22

Praiatortora 20

Milazzo 20

Siracusa (-7) 18

Athletic Palermo 18

Licata 18

Nissa 16

Gela (-1) 16

Modica 13

Trapani (-5) 11

Vigor Lamezia 10

Castrum Favara 8

Ragusa 6

Enna 6