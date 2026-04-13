Undici squadre ospiti più la Vis Reggio Calabria (organizzatrice e padrona di casa) hanno portato in riva allo Stretto circa 300 tra atleti, staff e famiglie da sette nazioni diverse

Si è chiusa con una finale ad alta tensione e un verdetto netto la Superfinal U20 dell’Eybl, andata in scena domenica 12 Aprile presso la Palestra “Piero Viola”. A trionfare sono stati gli americani del Rens United di coach Jamaal Womack, che hanno bissato il successo ottenuto nella tappa di ottobre e si sono presi il trofeo con un’autorevole vittoria per 89-67 sugli inglesi del Myerscough College.

Gli statunitensi hanno imposto il loro ritmo atletico e la loro fisicità fin dai primi minuti, sfruttando le ottime percentuali dal campo e una difesa aggressiva. Protagonista assoluto Jordan Skyers, capitano a stelle e strisce, eletto MVP dell’intera Manifestazione: nella finale ha chiuso con 27 punti, trascinando i suoi alla seconda affermazione stagionale in terra europea.

La giornata di domenica ha offerto un ricco programma di gare per l’assegnazione di tutte le posizioni, con partite combattute fino all’ultimo possesso che hanno confermato il livello altissimo del torneo.

Ecco tutti i risultati della giornata conclusiva:

Tsa/Reinar Halliku (EST) – Stockholm Nordvast (SWE) 93-87

Sheffield College (ENG) – Hot Pepper Heat (NED) 82-80

IBA (INT) – Rustavi (GEO) 84-89

BC Prievidza (SVK) – VIS Reggio (ITA) 97-81

Levice (SVK) – BVBS (LV) 87-86 (finale per il 3°-4° posto)

Rens United (USA) – Myerscough College (ENG) 89-67 (finale 1°-2° posto)

Nella sfida per il bronzo è stata la formazione slovacca del Levice ad avere la meglio sulla lettone BVBS, in una partita thrilling decisa solo negli ultimi secondi (87-86). Un match che ha riassunto lo spirito di queste Superfinal: equilibrio, intensità e colpi di scena.

Undici squadre ospiti più la Vis Reggio Calabria (organizzatrice e padrona di casa) hanno portato a Reggio circa 300 tra atleti, staff e famiglie da sette nazioni diverse. Un evento che ha trasformato la città in un crocevia del basket giovanile europeo e americano, regalando spettacolo puro e confermando come l’EYBL sia ormai un palcoscenico di riferimento per i talenti Under 20.

Coach Womack e i suoi ragazzi hanno dimostrato ancora una volta che lo stile di gioco americano – veloce, atletico, spietato in transizione – fa la differenza anche sul parquet europeo. Ma il torneo ha lasciato in eredità anche tante belle storie: i giovani talenti del Vecchio Continente che hanno tenuto testa a squadre “fuori categoria”, le rimonte, le difese eroiche e quei canestri sulla sirena che resteranno nella memoria.

«Si chiude il sipario – dichiara Luigi DI Bernardo, presidente della Vis Basket Reggio Calabria – su una manifestazione che abbiamo portato avanti con grande passione sia dal punto di vista tecnico che organizzativo e per la quale abbiamo ricevuto feedback entusiastici da tutte le squadre, dai team tecnici e dai familiari degli atleti che hanno avuto parole di elogio sia per l’organizzazione che per la nostra città, definita incantevole, ricca di bellezze e di ottimo cibo. Voglio ringraziare la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria, Atam, i Media Partner, i tecnici e tutti gli appassionati che ci sono stati vicini in questa avventura. Gli atleti americani tornano a casa con il Trofeo, tutti gli altri con la certezza di aver vissuto una delle esperienze più belle della loro carriera Under 20».

Ora l’attenzione si sposta già alla prossima stagione: Reggio Calabria diventerà base EYBL per il 2026/27.