Ancora un pareggio per la Calabra Under 19 che, nella seconda giornata del Torneo delle Regioni che si sta tenendo in Puglia, registra un altro pari dopo quello inaugurale contro la Liguria. Stavolta l'avversario era la Toscana e i ragazzi di Scorrano, questo pomeriggio, sono chiamati alla vittoria contro il Piemonte VdA per poter staccare il pass per i quarti di finale.

La partita

Ciò che ne viene fuori è un match pimpante e vivace fin da subito, con i calabresi pericolosi dopo nove minuti con un gran tiro del suo capitano Simigliani. Solo il preludio al vantaggio che porta la firma dello stesso interprete, ovvero Simigliani, abile prima a procurarsi e poi a trasformare un calcio di rigore, andando all'intervallo in vantaggio. Nella ripresa pronti via e, al secondo minuto, ancora il capitano, sul filo del fuorigioco, sigla il raddoppio infilando per la seconda volta il portiere toscano Giusti. Da questo momento in poi la compagine di mister Umberto Scorrano può rammaricarsi per non essere riuscita a gestire il doppio vantaggio, perché prima la controparte accorcia le distanze con Baroni in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poi, sempre con Baroni, la doccia fredda del pareggio dopo una bella la sua conclusione che non lascia scampo a Lombardo. Fondamentale la sfida contro Piemonte VdA per accedere ai quarti di finale.

Il tabellino

CALABRIA: Lombardo (41’ st Sainato), Miceli, Pagano (11’ pt Di Venosa), Veron, Simigliani Carpio (44’ st Deodati), Brandalisse, Romeo, Guerrisi, Luverà, Battaglia (26’ st Morrone), D’Agostino (22’ st Ferraro). All. Scorrano

TOSCANA: Giusti, Angelotti, Baroni, Gaffarelli, Gallorini, Geri (25’ st Arcadipane), Lucchesi (35’ st Montagna), Mernacaj, Ragghianti, Robi (10’ st Rosselli), Salvadori (10’ st Nyamsi). All. Massai

ARBITRO: Mongelli di Lecce (assistenti Epicoco e Messa entrambi di Brindisi)

MARCATORI: 33’ pt Simigliani (C), 2’ st Simigliani (C), 11’ st Baroni (T), 38’ st Baroni (T)

NOTE: Ammoniti Robi (T), D’Agostino (C), Luverà (C)