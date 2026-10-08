In Puglia la formazione Under 14 guidata da Antonino Cilione chiude alle spalle dei padroni di casa e davanti alla Toscana. Protagonisti Andrea Cammara, Vincenzo Mandalari, Domenico Martino e Domenico Surace

Si è appena conclusa in Puglia l'undicesima edizione nazionale del Trofeo CONI 2026 che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 atleti, in rappresentanza di tutte le 39 Federazioni Sportive Nazionali e 5 le Discipline Sportive Associate presenti sul territorio nazionale.

Il Trofeo CONI 2026 rientra nell'ambito dell'Accordo di cooperazione fra il CONI, la Regione Puglia e Puglia promozione per la realizzazione congiunta di attività di comunicazione integrata per la valorizzazione e la promozione della destinazione Puglia ed è a valere sull'Accordo Puglia 2021-2027 – Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia promozione.

La FID (Federazione Italiana Dama) era rappresentata da dodici regioni italiane (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto) che si sono sfidate per aggiudicarsi il titolo di Campione di Dama Italiana del Trofeo CONI 2026; ben quarantotto gli atleti U14 che si sono affrontati.

La squadra della Regione Calabria era formata da: Andrea Cammara – regionale (A.S.D. Il Bianco e il Nero di Reggio Calabria), Vincenzo Mandalari - nazionale (ASD Bovese Luigi Condemi di Bova Marina-RC), Domenico Martino - regionale (A.S.D. CD Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria) e Domenico Surace - provinciale (A.S.D. Il Bianco e il Nero di Reggio Calabria); rappresentata dal Presidente Regionale FID Calabria nonché accompagnatore della delegazione Antonino Cilione.

La gara ha visto, alla fine, primeggiare la Puglia, seguita da Calabria e Toscana.

È stata una competizione combattuta e difficile, caratterizzata da molto tecnicismo e fair play.

I damisti calabresi sono stati bravissimi ed hanno ben figurato in tutta la competizione, ricevendo molti complimenti per questa loro eccellente prestazione.

Il presidente Regionale FID, Cilione, si è dichiarato orgoglioso di questi ragazzi che hanno portato in alto il nome della Calabria, vivendo una straordinaria esperienza sportiva e di vita.

È davvero una bella notizia, sia per la Calabria e sia perché già alcuni di loro nel proprio curriculum vantano già molte altre belle esperienze in Italia in questo sport di riflessione e attenzione.

Il vicepresidente nazionale della FID, Claudio Ciampi, in rappresentanza della FID, insieme al delegato CONI nazionale e locale hanno premiato il podio.

Si concluderà oggi, quindi, con il rientro dei giocatori in Calabria la fase finale della più grande manifestazione sportiva U14 d’Italia, iniziata domenica con cerimonia di apertura a Bari.