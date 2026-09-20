«Siamo contenti, la squadra é andata a prendersi ciò che voleva contro una squadra che voleva metterci in difficoltà. Non c'è nulla di semplice o facile, diventa facile se la squadra la fa diventare facile». E’ un Marco Marchionni visibilmente soddisfatto quello che si presenta in sala stampa a commentare il rotondo successo della Reggina sul campo della Vigor Lamezia.

«Era la terza gara settimanale e poteva subentrare un po' di stanchezza - analizza il tecnico – Ho cercato di dosare le energie, ho la fortuna di cambiare e scegliere. Il segreto é non accontentarsi mai. La ferocia conta molto in questa categoria».

Per gli amaranto si tratta del quarto cleen sheet consecutivo. «Faccio i complimenti ai ragazzi, merito loro. Ma ciò che conta é essere in vetta a fine campionato. Abbiamo una squadra che conosce bene la categoria, sanno i rischi e cosa serve per vincere. Dobbiamo pensare solo a noi, tutto dipende da noi. Massimo rispetto per tutte, ma a preoccuparsi dovranno essere anche gli altri».