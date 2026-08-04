La Pallacanestro Viola è lieta di annunciare l’ingaggio di Nikola Markovic, guardia serba di formazione italiana, classe 2000, alta 197 centimetri, che vestirà la maglia neroarancio nella stagione sportiva 2026/27.

Esterno moderno e completo, Markovic arriva a Reggio Calabria dopo l’esperienza in Serie B Nazionale con la Siaz Basket Piazza Armerina, dove nell’ultima stagione si è confermato tra i protagonisti del campionato grazie alla sua continuità di rendimento, chiudendo con 11,9 punti, 5,5 rimbalzi e 2,6 assist di media.

Giocatore duttile, atletico e dotato di un ottimo impatto sui due lati del campo, Markovic può ricoprire più ruoli sul perimetro.

Le sue qualità fisiche, unite alla capacità di attaccare il ferro, creare per i compagni e difendere su più posizioni, ne fanno un elemento prezioso negli equilibri del gioco di squadra.

La sua carriera in Italia è iniziata a Catanzaro, dove è cresciuto cestisticamente prima di approdare in Serie A2 con Scafati. Successivamente ha maturato importanti esperienze con Omegna, NPC Rieti, Ruvo di Puglia e Capo d’Orlando, costruendo un percorso che gli ha permesso di consolidarsi nel panorama della Serie B Nazionale. Nell’ultima stagione a Piazza Armerina si è confermato tra gli esterni più affidabili della categoria.

Le parole di Coach Michele Carrea su Markovic: «Nikola un giocatore che abbiamo scelto perché unisce fisicità, versatilità e una conoscenza importante del campionato. Nelle ultime stagioni ha dimostrato di poter essere efficace in diversi contesti, mettendo sempre il proprio talento al servizio della squadra.

Ha caratteristiche che si integrano bene con la nostra idea di pallacanestro: è in grado di giocare con intensità su entrambe le metà campo, creare vantaggi in attacco, attaccare il ferro e dare solidità difensiva grazie anche alla sua struttura fisica.

Arriva a Reggio Calabria nel pieno della sua maturazione, con la voglia di continuare a crescere e di mettersi in discussione ogni giorno. Crediamo che il suo entusiasmo, insieme alla sua etica del lavoro, rappresenti un valore aggiunto per il gruppo e siamo convinti che possa inserirsi rapidamente nella nostra identità di squadra.»

Le dichiarazioni del giocatore: «Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con la Viola Reggio Calabria. Fin dal primo contatto ho percepito grande fiducia e ambizione, e questo mi ha convinto subito ad accettare questa sfida.

Darò tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi e per ripagare la fiducia che la società ha riposto in me. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni, lo staff e soprattutto i nostri tifosi.

Ci vediamo presto sul campo. Forza Viola!»

Con l’arrivo di Nikola Markovic, la Pallacanestro Viola aggiunge al proprio roster un ottimo giocatore nel pieno della maturità sportiva, con esperienza e grande voglia di mettersi a disposizione delli staff tecnico e del gruppo.

Benvenuto alla Viola, Nikola!