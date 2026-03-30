«L’ultima gara della Domotek al PalaCalafiore è stata una dimostrazione autentica di cuore, forza e appartenenza. Gli atleti reggini hanno saputo portare alto il nome della nostra città, diventando un esempio concreto per i giovani e per i tanti appassionati che seguono con passione la pallavolo». Con queste parole, in un comunicato stampa, il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia celebra la vittoria casalinga della Domotek Volley contro la squadra di Reggio Emilia».

Una vittoria che consentirà alla squadra dello Stretto di pareggiare i conti nella serie, in attesa della sfida di domenica prossima.

«Davanti a un PalaCalafiore palpitante, e con un record di pubblico che testimonia l’amore della città per lo sport, la Domotek ha offerto una bellissima serata di sport, imponendosi sulla Conad Reggio Emilia. Una gara dominata fin dal primo punto, caratterizzata da determinazione, compattezza e da una travolgente voglia di vincere. L’atmosfera esaltante – ha aggiunto poi il sindaco – e il calore del pubblico, autentico uomo in più, hanno accompagnato una squadra che non ha mai lasciato spazio agli avversari, rendendosi protagonista di una prova di grande solidità e intensità. Si tratta di un segnale importante per tutto il movimento sportivo cittadino e di un motivo di grande entusiasmo per Reggio Calabria. La Domotek Volley, grazie al lavoro dell’allenatore, del presidente e di tutto lo staff, ha compiuto un passo ulteriore verso un’impresa significativa, dimostrando come passione, lavoro e spirito di squadra possano condurre a risultati straordinari».

«Questi ragazzi – ha concluso infine Battaglia – meritano grandi riconoscimenti, dentro e fuori dal campo, perché rappresentano al meglio i valori dello sport e accendono gli animi di un’intera città».