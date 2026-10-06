Il 9 e il 10 ottobre, a Roma, RIMAN debutta con NOW: una giornata di formazione per i professionisti e due Glow Experience aperte al pubblico. Chi la promuove ci mette la faccia
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Ci sono arrivi che si annunciano in silenzio e arrivi che si sentono già nell'aria.
Il 9 e il 10 ottobre la skincare coreana di lusso sbarca a Roma con NOW, due giornate che segnano il debutto di RIMAN nella Capitale.
Il nome è già una dichiarazione d'intenti: adesso.
È il momento in cui la K-beauty smette di essere una promessa e diventa un progetto concreto, con un volto, una squadra e un calendario.
Il 9 ottobre: la giornata dei professionisti
Venerdì 9 ottobre è riservato ai professionisti di RIMAN.
È una giornata di formazione che porta la firma della dottoressa Gabriella Femia, con oltre trent'anni di esperienza.
In aula si lavora su mentoring, brand personale e comunicazione, e soprattutto su ciò che conta ogni giorno: creare nuovi contatti, invitare e presentare, fare follow-up, generare referral.
«Non è un convegno, è un allenamento»
Dottoressa Gabriella Femia, mental coach e formatrice
Il 10 ottobre: due Glow Experience, a grande richiesta
Sabato 10 ottobre le porte si aprono al pubblico. Al FLOW Natural Bistrot, in Via Giuseppe Lucchetti Rossi 44, a Piazza Guido Crepax, vanno in scena due sessioni della Glow Experience, una al mattino e una nel pomeriggio, con trentacinque posti per ciascuna.
Al centro c'è il rituale in nove passaggi con i prodotti Incellderm, la linea di punta di RIMAN. Le ospiti lo vivono in prima persona, guidate passo dopo passo, e provano i prodotti. Chiude un aperitivo, perché dopo il rituale, come dice la grafica dell'evento, si festeggia. Per chi lo desidera, c'è anche un approfondimento sull'opportunità di business legata al brand.
«Non promettiamo guadagni. È un lavoro».
La mental coach
RIMAN è un'azienda coreana con oltre trent'anni di storia. In Corea, tra circa quattrocento aziende di skincare, è considerata la prima skincare di lusso. In Italia è stata presentata il 20 giugno e ora arriva a Roma. Ad affiancare la dottoressa Gabriella Femia ci saranno due ospiti d'eccezione, manager di primo piano dell'azienda. Viviana Greco raggiungerà la Capitale dalla Spagna. Laura Gutiérrez Robertson volerà dagli Stati Uniti, in esclusiva per l'occasione. Due volti, due esperienze internazionali, un'unica visione: portare in Italia la skincare coreana di lusso.
Dal Sud alla Capitale
La strada verso Roma è passata dal Sud. Il tour della Glow Experience ha toccato Caulonia Marina, in provincia di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Maratea, in Basilicata, fino a Napoli. Da queste città è atteso a Roma circa un centinaio di ospiti.
Tra le protagoniste del tour c'è Serena Pieroni, imprenditrice di Frim Immobiliare e campionessa di padel, che la formatrice definisce «campionessa nella vita».
«È una nuova arrivata, ma non tarderà a dimostrare numeri importanti».
La formatrice
Glow Experience, 10 ottobre, FLOW Natural Bistrot
Trentacinque posti a turno.
Informazioni e prenotazioni: https://il-rituale-liftingcoreano.netlify.app