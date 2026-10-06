Il 9 e il 10 ottobre, a Roma, RIMAN debutta con NOW: una giornata di formazione per i professionisti e due Glow Experience aperte al pubblico. Chi la promuove ci mette la faccia

Ci sono arrivi che si annunciano in silenzio e arrivi che si sentono già nell'aria.

Gabriella Femia, mental coach e formatrice, presenta NOW a Roma il 9 e 10 ottobre.

Il 9 e il 10 ottobre la skincare coreana di lusso sbarca a Roma con NOW, due giornate che segnano il debutto di RIMAN nella Capitale.

Il nome è già una dichiarazione d'intenti: adesso.

È il momento in cui la K-beauty smette di essere una promessa e diventa un progetto concreto, con un volto, una squadra e un calendario.

Il 9 ottobre: la giornata dei professionisti

Venerdì 9 ottobre è riservato ai professionisti di RIMAN.

È una giornata di formazione che porta la firma della dottoressa Gabriella Femia, con oltre trent'anni di esperienza.

In aula si lavora su mentoring, brand personale e comunicazione, e soprattutto su ciò che conta ogni giorno: creare nuovi contatti, invitare e presentare, fare follow-up, generare referral.

«Non è un convegno, è un allenamento»

Dottoressa Gabriella Femia, mental coach e formatrice

A sinistra: Gabriella Femia, mental coach e formatrice, durante una giornata di formazione. A destra: NOW, il manifesto dell'evento. «Il momento in cui smetti di aspettare e cominci a costruire». Roma, 9 e 10 ottobre 2026.

Il 10 ottobre: due Glow Experience, a grande richiesta

Sabato 10 ottobre le porte si aprono al pubblico. Al FLOW Natural Bistrot, in Via Giuseppe Lucchetti Rossi 44, a Piazza Guido Crepax, vanno in scena due sessioni della Glow Experience, una al mattino e una nel pomeriggio, con trentacinque posti per ciascuna.

Al centro c'è il rituale in nove passaggi con i prodotti Incellderm, la linea di punta di RIMAN. Le ospiti lo vivono in prima persona, guidate passo dopo passo, e provano i prodotti. Chiude un aperitivo, perché dopo il rituale, come dice la grafica dell'evento, si festeggia. Per chi lo desidera, c'è anche un approfondimento sull'opportunità di business legata al brand.

«Non promettiamo guadagni. È un lavoro».

La mental coach

RIMAN è un'azienda coreana con oltre trent'anni di storia. In Corea, tra circa quattrocento aziende di skincare, è considerata la prima skincare di lusso. In Italia è stata presentata il 20 giugno e ora arriva a Roma. Ad affiancare la dottoressa Gabriella Femia ci saranno due ospiti d'eccezione, manager di primo piano dell'azienda. Viviana Greco raggiungerà la Capitale dalla Spagna. Laura Gutiérrez Robertson volerà dagli Stati Uniti, in esclusiva per l'occasione. Due volti, due esperienze internazionali, un'unica visione: portare in Italia la skincare coreana di lusso.

Da sinistra: Viviana Greco, Gabriella Femia e Laura Gutiérrez Robertson, protagoniste di NOW! a Roma il 10 ottobre. Nella foto a destra: Dopo il rituale, l'aperitivo.

Dal Sud alla Capitale

La strada verso Roma è passata dal Sud. Il tour della Glow Experience ha toccato Caulonia Marina, in provincia di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Maratea, in Basilicata, fino a Napoli. Da queste città è atteso a Roma circa un centinaio di ospiti.

La Glow Experience in Calabria: il rituale di skincare condiviso, davanti allo schermo, in una serata d'estate.

Tra le protagoniste del tour c'è Serena Pieroni, imprenditrice di Frim Immobiliare e campionessa di padel, che la formatrice definisce «campionessa nella vita».

Serena Pieroni

«È una nuova arrivata, ma non tarderà a dimostrare numeri importanti».

La formatrice

Glow Experience, 10 ottobre, FLOW Natural Bistrot

Trentacinque posti a turno.

Informazioni e prenotazioni: https://il-rituale-liftingcoreano.netlify.app