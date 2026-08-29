Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 30°C, lo zero termico si attesterà a 4656m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.