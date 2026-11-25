Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3420m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.