Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 30°C, lo zero termico si attesterà a 4595m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare quasi calmo. Allerte meteo previste: afa.