A Reggio Calabria oggi è prevista una giornata caratterizzata da cielo sereno e sole splendente per l'intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni e le condizioni atmosferiche resteranno stabili.

La temperatura massima raggiungerà i 32°C, mentre la minima si attesterà sui 24°C. Lo zero termico sarà posizionato a circa 4.091 metri di quota.

I venti soffieranno moderati da Nord nelle ore mattutine, per poi intensificarsi nel pomeriggio, quando saranno tesi, sempre dai quadranti settentrionali. Il mare si presenterà poco mosso.

È prevista un'allerta meteo per afa, a causa delle elevate temperature e del conseguente disagio fisiologico, soprattutto nelle ore centrali della giornata.