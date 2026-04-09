Incontro convocato dal Settore Ambiente ed Energia per analizzare la situazione della Tonnara e le possibili soluzioni

In vista dell'avvio della nuova stagione balneare, si terrà domani, alle ore 9:30, presso gli uffici del settore 10 della Città Metropolitana siti in via Aschenez, un tavolo tecnico convocato per discutere ed affrontare il fenomeno dell’erosione costiera nel territorio del Comune di Palmi ed esaminare la possibilità di ripascimento della spiaggia con sabbie provenienti dal Porto di Gioia Tauro.

L’iniziativa, facendo seguito al vertice tenutosi in Prefettura lo scorso 23 marzo sulle condizioni del litorale della Tonnara, rientra nelle attività istituzionali della Città Metropolitana ed è promossa dal Settore Ambiente ed Energia, in raccordo con gli uffici competenti per materia.

All’incontro prenderanno parte rappresentanti degli enti interessati, oltre ai tecnici coinvolti nelle attività di monitoraggio e gestione delle criticità legate all’erosione costiera.

L’obiettivo è fare il punto sullo stato del litorale, condividere i dati disponibili e valutare le possibili azioni da intraprendere sotto il profilo tecnico e amministrativo, nel rispetto del quadro normativo vigente.