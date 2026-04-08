I dati dell’indagine di Legambiente e la grande mobilitazione di “Spiagge e Fondali Puliti 2026”: tre tappe anche in Calabria

Sulle spiagge italiane spopolano sempre più i mozziconi di sigaretta. Una presenza ormai costante e che, insieme agli altri rifiuti abbandonati, costituisce una minaccia per mare, lidi e biodiversità. La conferma arriva dai nuovi dati dell’indagine Beach Litter che Legambiente diffonde oggi in vista della giornata nazionale del mare (11 aprile) e del grande week-end di mobilitazione del 10,11, 12 aprile di “Spiagge e Fondali Puliti 2026”, sua storica campagna.

Saranno oltre 80 le iniziative in programma in 16 regioni della Penisola organizzate da circoli e regionali di Legambiente e che vedranno in azione volontari e cittadini di tutte le età impegnati a ripulire dai rifiuti abbandonati lidi, coste, fondali ma anche foci dei fiumi e torrenti.

In Calabria, sabato 11 aprile, i volontari del Circolo Legambiente Reggio Calabria, in collaborazione con la Pro Loco Reggio Sud e con la partecipazione di alcune classi dell'Istituto Comprensivo Cassiodoro Don Bosco di Pellaro, ripuliranno dalle ore 9.00 alle ore 11.00 la spiaggia di Pellaro. Il giorno dopo, il 12 aprile, l'iniziativa si svolgerà sul Lungomare di Reggio Calabria. Il 18 aprile, invece, sarà la volta di Corigliano Rossano con un evento in Contrada Chiubica - Torrente Coriglianeto. Altri eventi sono in corso di programmazione.

«Il problema della dispersione dei rifiuti in mare e in spiaggia – commenta Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – resta un’emergenza in Italia e nel resto del mondo da affrontare al più presto. Per contrastare il marine e il beach litter è fondamentale ridurre l’usa e getta, prevedere più campagne di informazione e sensibilizzazione, ma anche più controlli e sanzioni effettive per chi getta i mozziconi di sigaretta a terra, in spiaggia o a mare. È inoltre fondamentale garantire la piena applicazione della direttiva Europa Sup 2019/904 sulla plastica monouso che prevede anche il principio della Responsabilità Estesa del Produttore (Epr) di tabacco, che obbliga i produttori a coprire i costi di gestione dei rifiuti, tra cui pulizia, trasporto e trattamento dei mozziconi abbandonati. Al Ministero dell’Ambiente chiediamo di definire al più presto, tramite accordi di programma o altri strumenti attuativi, l’avvio dell’Epr come chiesto dalla direttiva e che ad oggi in Italia si basa solo su base volontaria».