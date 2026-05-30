Oltre 755 mila euro per un progetto che punta su inclusione, servizi e comunità

“Piale Partecipa”: è in graduatoria definitiva del bando regionale Partecipo il progetto per rigenerare Piale e rafforzare i servizi sociali comunali, con un budget di 755.063,60 euro.

La conferma del finanziamento regionale per il progetto “Piale Partecipa” rappresenta una notizia importante per la nostra città ma anche e soprattutto per la comunità di Piale.

Si tratta di un risultato che premia una visione chiara: riportare le periferie al centro delle politiche pubbliche, investendo non solo in opere materiali ma soprattutto in inclusione sociale, partecipazione e qualità della vita.

«Piale Partecipa» nasce, infatti - spiega l’assessore alle politiche sociali Maria Grazia Melito - come un progetto integrato capace di coniugare interventi sociali, servizi alle persone e rigenerazione urbana, con l’obiettivo di contrastare marginalità e isolamento e costruire nuove opportunità di crescita per il territorio».

Accanto alle azioni dedicate al sostegno delle famiglie, dei minori, delle persone fragili e ai percorsi di inclusione e accompagnamento sociale, il progetto prevede interventi concreti di riqualificazione di luoghi simbolo della comunità.

«Tra questi - spiega l’assessore allo sport Giuseppe Cotroneo - la rigenerazione di Piazza Generale Bevacqua, destinata a tornare spazio di incontro, socialità e identità collettiva, ma soprattutto la riqualificazione del campetto di Piale, che sarà restituito alla frazione come luogo polivalente dedicato allo sport, all’aggregazione giovanile e alla partecipazione comunitaria».

L’idea che sostiene “Piale Partecipa” è semplice ma ambiziosa: le periferie non sono margini da assistere, ma comunità da coinvolgere e valorizzare, mettendo i cittadini nelle condizioni di essere protagonisti del cambiamento.

Il finanziamento ottenuto apre ora una fase nuova, quella della realizzazione concreta degli interventi e della costruzione di un modello di welfare e rigenerazione territoriale fondato sulla collaborazione tra istituzioni, terzo settore e comunità locali.

Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare Città in Movimento.