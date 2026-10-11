Il segretario Giuseppe Panetta e il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio hanno incontrato cittadini e amministratori per verificare i danni e sollecitare interventi urgenti, risorse per i ristori e la messa in sicurezza del territorio

Il Partito Democratico metropolitano è stato oggi a Melito Porto Salvo per esprimere solidarietà e vicinanza alla comunità duramente colpita dal nubifragio. Il segretario Giuseppe Panetta, insieme al vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio e a diversi amministratori del territorio, ha incontrato cittadini e amministrazioni comunali dell'area grecanica duramente colpita dal maltempo per verificare direttamente l’entità dei danni e confrontarsi sulle necessità più urgenti.

Strade invase dal fango, cedimenti e allagamenti hanno compromesso la viabilità e danneggiato beni pubblici e privati, coinvolgendo anche l’ospedale Tiberio Evoli. Una situazione che richiede risposte tempestive e un impegno coordinato di tutte le istituzioni.

«Siamo qui per portare la nostra solidarietà e dare un contributo concreto alla risposta all’emergenza. Occorre attivarsi subito, di concerto con i Comuni e tutti gli enti coinvolti, per accelerare gli interventi necessari a mettere in sicurezza il territorio, ripristinare la normalità e assicurare ristori ai cittadini e alle attività danneggiate. Le Comunità dell'area grecanica non possono essere lasciate sole ad affrontare le conseguenze del nubifragio», dichiarano Panetta e Ranuccio.

La Federazione metropolitana del PD continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e assumerà tutte le iniziative opportune, sia alla Città Metropolitana sia in Consiglio regionale, affinché alle esigenze del territorio corrispondano interventi e risorse in tempi certi per il ripristino e la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e della viabilità di collegamento con le zone interne.

«Un ringraziamento – concludono Panetta e Ranuccio – va ai soccorritori, alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, ai volontari e a quanti sono impegnati in queste ore al fianco delle amministrazioni comunali per assistere la popolazione e mettere in sicurezza le aree colpite».