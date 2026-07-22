Un incendio ha distrutto alcuni uliveti secolari coltivati su un terreno confiscato alla 'ndrangheta, a Oppido Mamertina (Reggio Calabria), e assegnato per finalità sociali alla Valle del Marro - Libera Terra. A scoprire il danneggiamento sono stati lunedì scorso dai i soci della cooperativa sociale.

Le fiamme hanno interessato tre appezzamenti. Su uno di questi, su una superficie di circa nove ettari, è andato distrutto circa il 70% degli ulivi secolari. «Ancora una volta ci troviamo davanti a un episodio che colpisce beni confiscati alla mafia e il lavoro quotidiano di chi li restituisce alla collettività - dichiara il presidente della Cooperativa Sociale Valle del Marro - Libera Terra, Domenico Fazzari -. Non ci lasciamo scoraggiare: continueremo a coltivare questi terreni con la stessa determinazione di sempre, perché ogni albero e ogni raccolto rappresentano un segno concreto di lavoro dignitoso e riscatto sociale. Ci auguriamo che venga fatta piena luce sull'origine di questi incendi e che le Istituzioni sostengano con misure concrete chi ogni giorno si prende cura dei beni confiscati, trasformandoli in opportunità di sviluppo e di speranza».

Sulla vicenda è intervenuto don Pino Demasi, referente di Libera nella Piana di Gioia Tauro e promotore della Cooperativa, che parla di «un atto grave e inquietante. Non è stato colpito soltanto un terreno agricolo, ma un'esperienza collettiva di riscatto, di legalità e di speranza, costruita in questi anni attraverso il lavoro quotidiano di tanti giovani, lavoratori e cittadini che hanno scelto di stare dalla parte della giustizia».

«Questo ulteriore gesto vile - prosegue - non fermerà il percorso intrapreso. La risposta più forte sarà continuare a lavorare quella terra, perché ogni seme piantato nei terreni confiscati alle mafie è un seme di libertà, di giustizia e di futuro».