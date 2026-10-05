Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20,30, in via Rada delle Mura Greche a Reggio Calabria. Un giovane tunisino di 27 anni alla guida di una moto di grossa cilindrata, con a bordo un passeggero, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dei veicolo, rovinando al suolo.

Nell’impatto il centauro che conduceva il veicolo ha riportato gravi lesioni. Soccorso dal 118, unitamente al passeggero ferito in maniera meno grave, è stato ricoverato al Gom, ove i sanitari hanno riservato la prognosi.

La Polizia Locale, intervenuta successivamente, ha avviato ogni necessario accertamento per la compiuta ricostruzione della dinamica.

Attesa la gravità del fatto, il veicolo è stato sottoposto a sequestro giudiziario e posto disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia Locale ha altresì richiesto ai sanitari del Gom gli accertamenti tossicologici a carico del conducente al fine di meglio individuare le cause del sinistro.

L’intervento richiesto ed avvenuto a quasi tre ore dal sinistro, rende ancora più complessa la ricostruzione compiuta della dinamica; tuttavia dai rilievi e dagli ulteriori elementi finora acquisiti sembra che il sinistro sia autonomo.