«Il Circolo del Partito Democratico “W. Schepis” di Taurianova esprime sdegno e ferma condanna per il grave atto intimidatorio ai danni di Michele Galimi, consigliere comunale del PD di Cinquefrondi.

Il ritrovamento di una bottiglia incendiaria sull’automobile della moglie – si legge nella nota stampa – è un fatto inquietante, che colpisce la serenità di una famiglia e non può lasciare indifferente chiunque abbia a cuore la libertà e la democrazia.

A Michele Galimi e ai suoi familiari va la nostra piena solidarietà. Nessuno può pensare di condizionare attraverso la paura chi sceglie di impegnarsi per la propria comunità.

In una terra che ha già pagato un prezzo troppo alto alla cultura dell'intimidazione, non possiamo concedere un solo centimetro a chi tenta di imporre il silenzio con le minacce. La politica deve poter essere esercitata a testa alta, senza che l'impegno pubblico diventi motivo di rischio per sé e per i propri cari.

Confidiamo nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine affinché sia fatta piena luce sull'accaduto e vengano individuati i responsabili.

La risposta a questi gesti deve essere netta: nessun arretramento, nessuna assuefazione, nessun silenzio.

Michele Galimi sappia che non è solo. La libertà e la dignità di chi si impegna per il proprio territorio non si piegano alla paura».