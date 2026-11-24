FOTO – Alla cerimonia regionale di stamattina hanno partecipato circa 80 alunni dell’Istituto Vittorino da Feltre-Carducci. Oltre 70 i plessi scolastici coinvolti tra Calabria e Sicilia nell’ambito del progetto nazionale “Un albero per il futuro”

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri celebra in tutto il Paese la tradizionale “Festa dell’Albero”, con una serie di intense iniziative organizzate dai Carabinieri Forestali. Iniziative queste volte a sensibilizzare le comunità verso il rispetto dell’albero come strumento di progresso civile, sociale, ecologico ed economico della società nonché per il contenimento dei cambiamenti climatici, oltre che a suscitare maggiore consapevolezza verso la tutela e la conservazione della natura, dell’ambiente, della biodiversità e del patrimonio forestale.

Tali iniziative si collocano nel progetto nazionale “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, teso a diffondere la consapevolezza dell’importanza degli alberi per la conservazione ambientale.

In Calabria e Sicilia le manifestazioni sono culminate oggi, 24 novembre, nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, al quartiere Tremulini, con la cerimonia regionale della messa a dimora di una pianta forestale autoctona, a cura del Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria.

La manifestazione, che si è svolta questa mattina, ha visto la partecipazione del prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, del vicesindaco della Città Metropolitana, dott.ssa Mariagrazia Arena, e delle massime autorità civili, militari e religiose, regionali e locali, nonché di circa 80 alunni dell’Istituto “Vittorino da Feltre-Carducci”, accompagnati dai loro genitori ed insegnanti, che sono stati accolti dal comandante della Regione Carabinieri Forestale “Calabria”, colonnello Giovanni Misceo, e dagli ufficiali e militari dei Reparti Carabinieri Forestali.

Presente anche una rappresentanza dei giovani allievi carabinieri della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

L’evento è terminato con la benedizione dell’ultima pianta messa a dimora, a cura di don Cosimo Lacaia, cappellano militare della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Nell’ambito della stessa iniziativa, i Carabinieri Forestali sono stati protagonisti in tutto il territorio regionale, come nel resto del Paese, di una capillare serie di attività di messa a dimora di piante forestali autoctone, fornite dai Reparti Carabinieri Biodiversità, finalizzate a costituire un bosco diffuso su tutto il territorio nazionale, nonché di educazione ambientale: tra Calabria e Sicilia sono oltre 70 i plessi scolastici coinvolti.

Il Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria”, nell’occasione, ha inteso promuovere una più diffusa adesione da parte delle nuove generazioni alle successive iniziative di divulgazione ambientale, nell’ambito del consolidato e proficuo rapporto di collaborazione con il mondo della scuola.