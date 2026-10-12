Le eccezionali ed intense ondate di maltempo che nelle ultime ore si sono abbattute sulla regione hanno causato ingenti danni e pesanti disagi, colpendo con particolare violenza l’Area Grecanica. Frane, smottamenti, allagamenti e gravi lesioni alle infrastrutture viarie e ai servizi essenziali stanno mettendo a dura prova le comunità locali, isolate o fortemente penalizzate negli spostamenti e nella vita quotidiana.

«A nome di tutta la Udicon. Calabria desidero esprimere la più profonda vicinanza a tutte le famiglie, ai lavoratori, ai commercianti e agli agricoltori dell’Area Grecanica che stanno affrontando ore di grande difficoltà», dichiara il Presidente Regionale, Nico Iamundo. «Un ringraziamento doveroso e sentito va agli uomini e alle donne della Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai Sindaci e ai tanti volontari che sono in prima linea sul campo per garantire la sicurezza delle persone e prestare primo soccorso. Non possiamo trascurare che i cittadini calabresi non possono continuare a pagare il prezzo di infrastrutture carenti e della mancanza di una prevenzione strutturale», prosegue il Presidente Iamundo. «Chiederemo alla Regione Calabria e al Governo Nazionale un intervento immediato e concreto per non lasciare da sola la popolazione dell’Area Grecanica. L’Area Grecanica è una risorsa preziosissima per la nostra regione. U.Di.Con. Calabria rimarrà al fianco dei cittadini e delle istituzioni locali, vigilando affinché le risposte arrivino in tempi rapidi e con la massima concretezza».