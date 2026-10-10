«Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà a tutte le popolazioni colpite dal maltempo di queste ultime ore, alle famiglie che stanno vivendo momenti di difficoltà e a quanti hanno subito danni e disagi. Un sentito ringraziamento va agli operatori della Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai volontari e a tutti coloro che lavorano per garantire i soccorsi e la sicurezza dei cittadini». È quanto dichiara in una nota il circolo Pd Roghudi..

«Di fronte a questi eventi, però, non possiamo più cedere alla logica della sola emergenza. Se da un lato il soccorso è indispensabile per contenere i danni nell'immediato, dall'altro è fondamentale agire con visione e in anticipo. Occorre passare dalle parole ai fatti attraverso una programmazione seria e risorse certe: servono piani straordinari di manutenzione ordinaria delle fiumare e dei corsi d’acqua, la pulizia costante di tombini e canalizzazioni, e un costante monitoraggio geologico dei versanti instabili. È tempo di realizzare opere strutturali di mitigazione capaci di mettere in sicurezza i centri abitati e le arterie stradali prima che si verifichino frane, allagamenti e cedimenti.

Come Circolo del Partito Democratico di Roghudi, riteniamo che una particolare attenzione debba essere riservata alle aree interne, ai piccoli comuni e alle comunità dell'Area Grecanica maggiormente esposte, spesso penalizzate da storiche carenze infrastrutturali e servizi insufficienti. Il nostro territorio ha bisogno di attenzione costante, risorse adeguate e interventi programmati, non soltanto di risposte rincorse nelle situazioni di crisi.

La prevenzione non può restare soltanto un impegno dichiarato dalle istituzioni: deve tradursi in azioni concrete, capaci di rispondere alle fragilità di ciascun territorio. A tutte le persone colpite rinnoviamo la nostra più sincera solidarietà, con l’auspicio che possano ricevere al più presto il sostegno necessario per superare questo difficile momento», conclude il circolo Pd Roghudi.